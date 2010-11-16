Підприємці обіцяють стояти під Радою до вечора

Підприємці мають намір до вечора пікетувати Верховну Раду на знак протесту проти прийняття Податкового кодексу, оскільки депутати вирішили до 22.00 розглядати поправки до цього документу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення вони ухвалили одноголосно після того як народний депутат Ксенія ЛЯПІНА повідомила пікетувальникам про таке рішення парламентаріїв.

Також вона поінформувала учасників акції, що представники парламентської більшості вже на початку розгляду кодексу заслуховують зміст поправок, внесених опозицією, але не голосують за них.

Як повідомляв УНІАН, в акції протесту підприємців біля Верховної Ради беруть участь щонайменше 10 тис. осіб.