Терьохін відкликав усі свої поправки - щоб «влада швидше отримала по пиці»
11:53, 16 листопада 2010Політика
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Вже проголосували 5 статей проекту
Народний депутат від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН відкликав усі свої поправки до проекту Податкового кодексу.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Верховної Ради.
С.ТЕРЬОХІН сказав: «Зараз дивлюсь на цю мізансцену, яка у нас у залі відбувається, і в мене враження таке, що чим швидше приймуть оцей мотлох, тим швидше ця влада получить по пиці».
На даний час депутати вже проголосували 5 статей проекту Податкового кодексу у другому читанні.
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