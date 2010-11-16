Терьохін відкликав усі свої поправки - щоб «влада швидше отримала по пиці»

Народний депутат від БЮТ Сергій ТЕРЬОХІН відкликав усі свої поправки до проекту Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Верховної Ради.

С.ТЕРЬОХІН сказав: «Зараз дивлюсь на цю мізансцену, яка у нас у залі відбувається, і в мене враження таке, що чим швидше приймуть оцей мотлох, тим швидше ця влада получить по пиці».

На даний час депутати вже проголосували 5 статей проекту Податкового кодексу у другому читанні.