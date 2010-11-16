Кармазін заявляє, що спецслужби «глушать» мітинг біля Верховної Ради

Народний депутат України Юрій КАРМАЗІН (фракція НУ-НС) заявляє, що біля Верховної Ради «включено глушилки», які заважають виступати учасникам протесту проти ухвалення нового Податкового кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні парламенту.

За словами Ю.КАРМАЗІНА, на площі біля парламенту зібралися люди, і вони виступають, але «спецслужби включили глушилки», щоб «мікрофони глушити».

«Ганьба так державі поступати. У демократичній державі 2010 року це феодалізм», - наголосив він.

Він знову звернувся до голови ВР Володимира ЛИТВИНА з проханянм увімкнути трансляцію засідання парламенту на площу біля Верховної Ради, де зібралися люди, які протестують проти ухвалення Податкового кодексу.

Ю.КАРМАЗІН сказав: «Я звертаюсь до тих, хто узурпував владу у цій залі. Не завжди так буде». При цьому він додав: «Володимире Михайловичу, не завжди так буде».

На даний час депутати проголосували 11 статей проекту Податкового кодексу.

Як відомо, парламент раніше сьогодні відмовився транслювати пленарне засідання на площу біля будівлі ВР.