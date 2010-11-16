Підприємці, які пікетують ВР, закликають закрити магазини і базари

Підприємці, які сьогодні пікетують Верховну Раду проти прийняття Податкового кодексу, закликають своїх колег у регіонах припинити торгівлю на ринках, у магазинах тощо, поки не буде скасовано цей кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну ініціативу сьогодні через гучномовці оголосили учасники акції.

За їхніми словами, можливо, такі радикальні заходи примусять владу замислитися над тими наслідками, які можуть настати в Україні через прийняття Податкового кодексу.

Також пікетувальників закликають не роз’їжджатися по регіонах, а встановити під Верховною Радою наметове містечко і тримати в облозі парламент доти, доки Податковий кодекс не буде скасовано.