Погребінський знає, чому Черновецького не посадять

Політолог Михайло ПОГРЕБІНСЬКИЙ вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ своїм указом про призначення Олександра ПОПОВА головою Київської міської державної адміністрації формалізував існуючий формальний розподіл обов`язків серед керівників столиці.

Таку думку М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ висловив в ексклюзивному коментарі УНІАН.

"Насправді нічого не сталося. Просто те, що було неформальне, зараз формалізовано. Всі ж таки розуміють, що ПОПОВ неформально був керівником міста. І це існування в неформальному статусі мало рано чи пізно закінчитися. Це рішення формалізує реальну ситуацію", - сказав М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

При цьому, на його думку, ролева ситуація для Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО також не змінилася. "У мера зберігається досить великий обсяг прав: він є лідером місцевої громади, отже, у нього є міська рада, яка ухвалює якісь рішення, він підписує ці рішення, багато з них, до речі, пов`язані з бюджетом і витрачанням ресурсів. Все це - це рішення міськради, в якій у нього важливий голос", - додав він.

"Всі розуміють, що ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ лише візував рішення ПОПОВА. І питання в тому, як довго він буде це робити. Я думаю, що в його інтересах робити це доти, поки не закінчиться термін його повноважень, оскільки він залишається мером, поважною людиною, хоча реальної влади не має, але при цьому всі свої питання, в яких зацікавлений, вирішує", - відзначив М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ.

Разом з тим політолог припустив, що Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ узгоджував свої дії з чинною владою. "Якщо він захоче повоювати з чинною владою, то сили дуже нерівні. Я думаю, що він у цьому не зацікавлений, а чинна влада врешті-решт має і таку нагоду, як внесення змін до закону про столицю - російський варіант призначення. Більшість у них є, але мені здається, до цього не дійде, тому що ніхто в цьому не зацікавлений. Ця тема поки не актуальна, але повністю це виключати не слід", - пояснив він.

М.ПОГРЕБІНСЬКИЙ також виключає можливе кримінальне або адміністративне переслідування Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО навіть після завершення його повноважень на посаді мера столиці. "Він зараз виступає як партнер чинної влади. Адже він міг би написати заяву, піти, це створило б проблеми ЯНУКОВИЧУ, а оскільки він цього не робить, отже, він перебуває в якійсь домовленості з чинною владою, тому я не бачу причин, чого б його переслідувати за щось. Він досвідчена людина, грамотний юрист. Я думаю, що він не підписував якісь документи, за які його можна було б напряму притягати до кримінальної або адміністративної відповідальності", - припустив політолог.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Президент Віктор ЯНУКОВИЧ підписав укази про звільнення Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО з посади голови КМДА і призначення на цю посаду Олександра ПОПОВА.