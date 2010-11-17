Бойко і Міллер домовляються, хто оцінюватиме активи Нафтогазу і Газпрому

Сьогодні в Москві міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО і голова правління НАК «Нафтогаз України» Євген БАКУЛІН провели зустріч із головою правління ВАТ «Газпром» Олексієм МІЛЛЕРОМ.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаливенерго.

У повідомленні зазначається, що сторони обговорили низку питань, які стосуються розвитку двосторонньої співпраці та стратегічного партнерства в енергетичній сфері, зокрема, питання відбору оцінювача для проведення процедури оцінки активів української та російської сторін для участі в можливому спільному підприємстві між НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» на паритетних принципах.

Нагадаємо, Ю.БОЙКО неодноразово заявляв, що будь-які питання, що стосуються міжнародної співпраці в енергетичній сфері, розглядатимуться українською стороною виключно з позиції національних інтересів і базуватимуться на паритетних принципах.

Як повідомляв УНІАН, 7 вересня ц.р. на зустрічі з журналістами голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР заявив, що співпраця ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" має завершитися злиттям цих двох компаній.

13 вересня ц.р. заступник голови Держдуми РФ, президент Російського газового товариства Валерій ЯЗЄВ повідомив, що Росія запропонувала для СП між «Газпромом» і «Нафтогазом» родовища в Астраханській області та на півострові Ямал в обмін на активи «Нафтогазу».