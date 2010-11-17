У Києві - Академічний ансамбль народного танцю ім. Моісєєва

23 і 24 листопада в Національному палаці “Україна” в Києві виступить унікальний і знаменитий на весь світ Державний академічний ансамбль народного танцю ім. Ігоря Моісєєва. Ансамбль Моісєєвв почне свій всеукраїнський тур в Києві програмою «Танці народів світу».

Концерти пройдуть, крім Києва, в Одесі (26-27 листопада), Запоріжжі (29 листопада), Дніпропетровську (1-2 грудня), Донецьку (4-5 грудня) і Харкові (7 грудня).

Це буде перший великий тур в Україні після більш як 40-річної перерви.

Вони першими і єдиними з професійних ансамблів народного танцю виступали на сцені паризької Grand Opera і міланського театру La Scala. На концертах Ігоря Моісєєва в Парижі емігранти плакали… Йому цілувала руки сама Марлен Дітріх…

До Києва Ігор Моісєєв разом із своїм колективом останній раз приїжджав у 1999 р. після 30-річної (!) перерви на Дні культури Російської Федерації в Україні, але відтанцював лише одне відділення. Тоді хореограф вимовив такі слова: «Тут легше дихається. Я приїхав додому! У Києві народився, в дитинстві часто гостював у тіток в Полтаві. Переїхати до Москви сім`ю примусила Перша світова війна. Як покращав Київ! Наша розлука була довгою - майже тридцять років! Чому? Важко сказати, не звали виступати наш колектив. Зате нині я щасливий!». У цей приїзд Моісєєву був також вручений український орден «За заслуги» III ступеня.

Нарешті, через 11 років, ансамбль народного танцю ім. Ігоря Моісєєва у нас з повноцінними всеукраїнськими гастролями. Разом з ансамблем прибуде хура з костюмами, запакованими в 45 кофрів. Одночасно на сцені Палацу «Україна» танцюватимуть 80 артистів. Наймасовіший танець - український «Гопак» - для виконання якого, артистам знадобиться 40 комплектів українських костюмів.

Артисти станцюють: російський, калмицький, татарський, молдавський, грецький, український, циганський, венесуельський, аргентинський, нанайський танці, арагонську хоту, знамените «Яблучко» і кадриль.

Початок концертів – о 19.00.