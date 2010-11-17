Янукович думає, що під ВР прийшли ті підприємці, які працюють поза законом

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що найбільший спротив прийняттю Податкового кодексу здійснюють ті підприємці, які звикли працювати поза законом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у своєму вступному слові на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, яке проходить сьогодні в Києві.

«У нас іде прозорий процес прийняття Податкового кодексу… І сьогодні, коли я дивлюся на виступи представників різного бізнесу… Чого вони вимагають сьогодні під час розгляду Податкового кодексу – щоб ми залишили ті дірки, які були у законодавстві, для того, щоб не платити податки», - заявив глава держави, наголосивши, що податки повинні платити всі.

На переконання Президента, керівництво держави не повинно зупинятися у процесі проведення реформ.

«І зараз заклики, що ми організуємо підприємницький майдан, я вам скажу – це заклики тих, хто звик працювати за межами закону», - вважає В.ЯНУКОВИЧ.