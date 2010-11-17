Янукович висуває п’ять завдань для забезпечення національної безпеки

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ заявляє про п’ять актуальних завдань, виконання яких повинно сприяти забезпеченню національної безпеки України у найближчій та віддаленій перспективі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав у своєму вступному слові на засіданні Ради національної безпеки і оборони України, яке проходить сьогодні в Києві.

На його думку, незважаючи на різноманітні рішення, зусилля впродовж 20 років незалежності України ситуація навколо національної безпеки держави не стає кращою, а надалі погіршується.

«Тому маємо говорити не просто про безпеку взагалі, а про національну безпеку розвитку, яка виходить із проблемних питань та загроз наступного 2011 року», - сказав Президент.

Він підкреслив, що неможлива реформа армії та усього сектору безпеки без подолання кризи влади.

«Неможливі радикальні зміни в економіці без соціальної стабільності та довіри людей до власної держави. І неможлива зовнішня політична підтримка без послідовної та єдиної політики усіх гілок влади», - зазначив В.ЯНУКОВИЧ.

На його переконання, ключовими питаннями для подальшого розвитку держави та забезпечення її національної безпеки є:

«По-перше, успішне проведення реформ і модернізація країни;

по-друге - ефективність самої влади як у внутрішній, так і у зовнішній політиці;

по-третє - наявність у влади довгострокової стратегії розвитку держави, яку розуміє і поділяє суспільство;

по-четверте - широка соціальна база державної політики, збереження стабільної суспільної підтримки дій влади;

по-п’яте - недопущення нових політичних криз та революцій».

За словами В.ЯНУКОВИЧА, ці п’ять завдань є пріоритетними, адже вони стосуються найголовнішої загрози національній безпеці – кризи довіри людей до влади і держави.