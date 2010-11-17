Попов збирається скоротити півтори тисячі чиновників

Київська міська державна адміністрація планує 1,5-тисячне скорочення управлінської та виконавчої служб міста.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на прес-конференції голова КМДА Олександр ПОПОВ.

За його інформацією, передбачається скоротити, зокрема, структуру КМДА приблизно на 115 осіб, зменшити чисельність системи управління районних держадміністрацій приблизно на 240 осіб.

«Будуть скорочені видатки і чисельність управлінського персоналу, який пов’язаний з ліквідацією територіальних медичних об’єднань. Це ще близько 280 чоловік», - зазначив О.ПОПОВ.

Крім того, в столиці буде скорочено кількість комунальних підприємств.

«В цілому я хотів би сказати, що ми сьогодні виходимо на чисельність скороченого персоналу, який фінансується за рахунок бюджетної сфери, приблизно на 1,5 тис. чоловік. Якщо ми порахуємо це в бюджетних коштах, то це близько 80-100 млн. грн. щороку», - наголосив голова КМДА.

За його словами, зекономлені кошти будуть направлені на вирішення, зокрема, соціальних проблем міста.

Як зазначалося сьогодні під час розширеної колегії КМДА, планується скорочення комунальних підприємств столиці із 183 до 111. Передбачено як ліквідацію неефективно працюючих підприємств, так і приватизацію та об’єднання з іншими рентабельно працюючими.