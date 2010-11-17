Депутати Яценюка підтримали Партію регіонів у Сумах?

Сьогодні на сесії Сумської міської ради депутати фракції «Фронту Змін» порушили домовленості з демократичними політичними силами, представленими в міській раді, зокрема фракцією партії «Батьківщина».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Сумської обласної організації партії «Батьківщина».

На переконання куратора обласної партійної організації «ВО «Батьківщина» Олександра ВОЛКОВА, такі дії членів партії Арсенія ЯЦЕНЮКА, а саме: голосування за кандидатів від провладної партії до виконкому Сумської міської ради, є зрадою виборців, які довірили свої голоси саме цій політичній силі, та підтвердження факту існування домовленостей про співпрацю «під столом» з Партією регіонів.

“Також можна констатувати, що сьогодні позиція лідера партії Арсенія ЯЦЕНЮКА не співпадає з позицією партійних організацій на місцях”, - додав він.

За даними прес-служби, напередодні О.ВОЛКОВ офіційно звернувся особисто до лідера партії «Фронт Змін» з пропозицією створити більшість в місцевих радах Сумщини, де для цього є відповідна підтримка виборців, і отримав позитивну відповідь на дану пропозицію. Зокрема, на місцевому рівні позицію лідера партії «Фронт Змін» підтвердив представник цієї партії Володимир ТОКАР, зазначається у повідомленні.

О.ВОЛКОВ наголосив, що незважаючи на те, що «Фронт Змін» “красиво говорить про демократичне спрямування своєї політичної сили, сьогодні є підтвердження про змову з Партією регіонів та підтримку провладних політичних сил, представлених в Сумській міській раді”.

Як повідомляв УНІАН, тим часом «Фронт Змін» виключив із партії 4 депутатів Чернігівської міськради, які порушили рішення політичної ради «Фронту Змін» про перебування партії в опозиції і про неможливість створення коаліцій із Партією регіонів. Ці депутати на першому засіданні сесії Чернігівської міськради проголосували за призначення секретарем ради представника ПР, пояснили у прес-службі “Фронту Змін”.

Сьогодні фракції «Фронт Змін» і «Батьківщина» Житомирської облради заявили, що будуть в опозиції до Партії регіонів. Таку заяву зробили на першій сесії Житомирської облради нового скликання лідери фракцій "Фронт Змін" в облраді Геннадій ЗУБКО та екс-голова Житомирської облради і лідер фракції ВО "Батьківщина" Віталій ФРАНЦУЗ.

В Одесі лідер "Фронту Змін" С.ФАЄРМАРК підтвердив готовність стати в опозицію до провладної ПР, але водночас заявив, що фракція не має наміру діяти спільно з "Батьківщиною". Він вважає публічність та гласність у своїй діяльності ефективним інструментом протидії більшості ПР в облраді, оскільки «Партія регіонів боїться світла».