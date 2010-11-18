Остаточне голосування по Податковому кодексу буде завтра?

Перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК не виключає, що остаточне голосування по проекту Податкового кодексу може відбутися завтра.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні на засіданні парламенту він сказав, що Верховна Рада «приймає надзвичайно серйозний документ, від якого залежить дійсно життя держави і життя практично кожного її громадянина». «Приймаємо вперше за 20 років. Жили без цього ми в умовах незалежності за різними законами і різними інструкціями», - зазначив А.МАРТИНЮК.

Він наголосив, що ті статті проекту кодексу, які пройдено в другому читанні, ще можуть бути змінені, і додав, що, відповідно до статті 131 Регламенту ВР, парламент має змогу «ще раз уточнити ті чи інші положення, ті чи інші статті, які ми вже проголосували, але щодо яких є інші підходи, або які не коригуються з тією чи іншою попередньою чи наступною статтею».

А.МАРТИНЮК закликав народних депутатів працювати над проектом Податкового кодексу «до того моменту, поки ми не поставимо вже останньої крапки». «Коли це буде - сьогодні вночі чи завтра вранці - це вже залежить від нас», - додав він.