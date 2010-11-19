Кармазін подумує скласти з себе мандат

Депутат від НУНС Юрій Кармазін роздумує над тим, чи не скласти з себе мандат.

Про це він заявив в четвер в ефірі телеканалу "Україна".

Коментуючи ухвалення парламентом в другому читанні і в цілому Податкового кодексу, Кармазін зазначив, що "необхідно відправити у відставку його авторів".

"Не може бути так, що тобі підкоряється весь економічний блок: податкова, Мінфін, Мінекономіки, Держкомпідприємництва, всі і ти тут ні причому. Тоді розвернись і піди", - вважає депутат.

НУНСівець уточнив: "Я після цього кодексу думаю, чи не скласти мені мандат і взагалі не піти з Верховної Ради. Хоча я за нього не голосував".

Українська правда