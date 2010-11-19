Азаров сьогодні - у Санкт-Петербурзі

Сьогодні у Санкт-Петербурзі відбудеться засідання Ради голів урядів країн Співдружності Незалежних Держав, у якому планує взяти участь прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

Як повідомили УНІАН у Виконавчому комітеті СНД, до проекту порядку денного засідання включено понад 20 проектів документів, що спрямовані на подальший розвиток і поглиблення співпраці в економічній і гуманітарній сферах, у галузі забезпечення безпеки.

Значний блок питань присвячений взаємодії та співпраці у сфері економіки.

До найбільш значущих з них належать проекти рішень, що стосуються створення і функціонування зони вільної торгівлі, ринку м`ясомолочної продукції, підвищення продовольчої безпеки країн Співдружності, виробництва і споживання енергоресурсів.

Очікується, що глави урядів розглянуть питання підготовки Міждержавної виставки, присвяченої 20-річчю СНД, і обговорять хід виконання прийнятого ними 7 жовтня 2002 року рішення про створення у Москві на базі Всеросійського виставкового центру постійно діючих виставок держав-учасниць СНД.

Передбачається також ухвалення документів, що регламентують моніторинг основних цільових макроекономічних показників розвитку економіки держав-учасниць СНД, співпрацю у сфері правової охорони і захисту інтелектуальної власності, у створенні спільних національних телемедичних систем і подальшому їх розвитку та використанні.

На засіданні Ради глав урядів планується розглянути звіти про діяльність Координаційної транспортної наради держав-учасниць СНД у 2006-2009 роках і Міждержавної ради зі стандартизації, метрології і сертифікації.

Глави урядів обговорять інформацію про хід виконання Плану реалізації найважливіших заходів, направлених на розвиток і підвищення ефективності взаємодії держав-учасниць СНД в економічній сфері у 2003-2010 роках і Плану заходів з реалізації першого етапу (2009-2011 роки) Стратегії економічного розвитку СНД на період до 2020 року, а також хід підготовки попереднього проекту Міждержавної цільової програми інноваційної співпраці держав-учасниць СНД на період до 2020 року.

Також планується ухвалити Рішення про Основні напрями подальшого розвитку медико-соціальної допомоги і підвищення якості життя ветеранів воєн - учасників локальних конфліктів і членів їх сімей у державах-учасницях СНД на період до 2015 року.

Крім того, на засіданні Ради глав урядів буде розглянутий проект Плану пріоритетних заходів у сфері гуманітарної співпраці держав-учасниць СНД на 2011-2012 роки, що містить в цілому понад 150 заходів, направлених на координацію багатосторонньої взаємодії у гуманітарній сфері з метою подальшого розвитку і зміцнення традиційних зв`язків народів держав-учасниць Співдружності.