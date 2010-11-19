КС вирішив, коли будуть вибори до ВР і Президента

Конституційний Суд України визнав таким, що відповідає Основному Закону, законопроект про внесення змін до Конституції України щодо проведення чергових виборів народних депутатів України, Президента України, депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських селищних, міських голів.

Як передає кореспондент УНІАН, висновок суду зачитав голова КС Анатолій ГОЛОВІН.

Суд встановив, що пропозиція депутатів доповнити Перехідні положення Конституції пунктами, відповідно до яких чергові вибори до Верховної Ради відбудуться в останню неділю жовтня 2012 року, а вибори Президента - в останню неділю березня 2015 року, відповідають положенням статей 157 та 158 Конституції України.

Також суд визнав конституційною пропозицію депутатів щодо продовження термінів повноважень Верховної Ради України, АР Крим та органів місцевого самоврядування до 5 років, а також положення, якими встановлено, що вибори до цих органів відбуватимуться в останню неділю жовтня п’ятого року їх повноважень, вибори Президента - в останню неділю березня п’ятого року його повноважень..

Як відомо, відповідно до 13 розділу Конституції, депутати мають після отримання висновку КС попередньо схвалити цей законопроект 226-ма голосами, а на наступній сесії, яка розпочнеться у лютому 2011 року, - схвалити законопроект в цілому 300 голосами.

Закон набуде чинності після опублікування.

Як повідомляв УНІАН, 19 жовтня 2010 р. Верховна Рада направила до Конституційного Суду законопроект про внесення змін до Конституції України, якими встановлені дати проведення чергових виборів Президента і народних депутатів.

Водночас, згідно із Конституцією України від 1996 року, яка, за рішенням КС від 30 вересня 2010 року, знову діє в Україні, Верховна Рада України обирається на 4 роки, а не на 5, як було визначено у скасованому КС Законі України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 року №2222-IV.