Королевська називає «цинічним шоу» голосування щодо Податкового кодексу

Голосування стосовно Податкового кодексу в парламенті 18 листопада перетворилося на цинічне шоу з легітимізації рішення, насправді давно прийнятого поза парламентом, заявила в коментарі УНІАН голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА.

На її думку, влада доклала всіх зусиль аби прийняти Податковий кодекс за будь-яку ціну. «У парламенті відбулося шоу, під час якого більшість створювала видимість легітимного ухвалення Податкового кодексу. Насправді рішення було прийняте поза парламентом. Найцинічніше, що уряд на основі цього кодексу вже написав бюджет, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. – При цьому неможливо спрогнозувати, якою буде дохідна частина бюджету внаслідок репресивних заходів, закладених у Податковому кодексі. Це приведе до того, що бюджет протягом 2011 року кілька разів переглядатиметься. І скорочувати будуть соціальні статті, що приведе до зниження життєвого рівня людей».

Голова парламентського комітету зазначив, що парламентська більшість проігнорувала всі пропозиції підприємців. «Ми провели сотні зустрічей з підприємцями і постаралися знайти найболючіші точки, які сьогодні хвилюють економічно активних людей. Опозиція подала 800 поправок. Проте враховані з них лише помилки пунктуацій і граматичні. Серйозні поправки, підготовлені нами з метою врятувати від знищення малий і середній бізнес, так і не були прийняті», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Вона нагадала, що частка малого і середнього підприємництва у ВВП України становить близько 8%. Тільки за 2009 рік підприємства цього сектора переказали до держбюджету понад 5 млрд. грн. податків і зборів. Набуття чинності норм нового Податкового кодексу приведе до того, що сотні тисяч підприємців будуть змушені згорнути свою діяльність, і бюджет недолічиться мільярдів гривень. Оскільки малий і середній бізнес забезпечує роботою п`яту частину працездатного населення, згортання підприємництва навіть на 10% приведе до різкого збільшення безробіття і загострення соціально-економічної ситуації.

На думку голови Комітету ВР, єдиною надією сотень тисяч підприємців залишається право Президента України ветувати Податковий кодекс: «В останні дні ми чули немало заяв представників влади про те, що Президент не підпише документ, якщо в ньому не буде передбачено зменшення адміністративного тиску фіскальних органів. Оскільки такі пропозиції були проігноровані і не увійшли до остаточної редакції Податкового кодексу, у Віктора ЯНУКОВИЧА є всі підстави ветувати цей недосконалий документ», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Нагадаємо, раніше Комітет з питань промислової і регуляторної політики та підприємництва звернувся до Президента України В.ЯНУКОВИЧА з проханням відмовитися від введення в дію Податкового кодексу з 1 січня 2011 року, розблоковувати бюджетний процес, забезпечити прийняття Державного бюджету на існуючій податковій базі і повернутися до публічної дискусії про концептуальні принципи Податкового кодексу, на підставі яких розробити новий проект і прийняти його до 1 серпня 2011 року.

Як повідомляв УНІАН, 18 листопада Верховна Рада України прийняла в другому читанні і в цілому Податковий кодекс України. За це рішення проголосували 269 із 348 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.