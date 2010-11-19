Луценко намагається працевлаштуватися

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО розраховує найближчим часом працевлаштуватися викладачем або експертом.

Про це повідомляє "Газета по-українськи" (№ 174 від 19 листопада 2010 року).

"Намагаюся працевлаштуватися. Розраховую на зарплату від 5 тисяч гривень. Вважаю себе фахівцем у системі безпеки, підготовки законів. Маю непогані знання в галузі історії, журналістики, досвід управління", - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Екс-міністр повідомив, що звертався в кілька фондів та інститутів із пропозицією надавати свої послуги. "Чекаю відповіді. За останні дні отримав дві. Поки що не буду про них говорити, щоб не наврочити. Політичним консультантом не хотів би бути. Вони отримують одноразові конверти за послуги. Це несистемна робота. Міг би бути викладачем. Спілкувався з ректорами двох солідних вузів. Теж чекаю відповіді. А чому таку зарплату прошу? Бо прекрасно розумію, що не можу вимагати міністерський оклад. Викладачам більше й не платять", - додав він.

Ю.ЛУЦЕНКО стверджує, що живе на заощадження з міністерської зарплати, яка спочатку становила близько 20 тис. грн., а після скорочення видатків Кабміну на початку 2009 року - 10 тис. грн. За його словами, гроші також ідуть із бізнесу дружини Ірини, яка працює фінансовим директором у компанії "Українські новітні телекомунікації".

У свою чергу екс-міністр праці та соціальної політики Людмила ДЕНІСОВА повідомила, що після праці в уряді не намагалася працевлаштуватися на державну посаду. "Після Кабміну й не намагалася влаштуватися на державну посаду. Займаюся бізнесом - будівництвом. Зараз важко, але ми боремося, зарплату людям платимо", - зазначила вона.

Екс-міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО також поки що не має роботи. "Байдики б’ю. Я - класичний чиновник, усе життя пропрацював на держслужбі. Були пропозиції йти викладачем, але я ще не прийняв рішення для себе. Тим більше, там смішні зарплати. Зараз трохи підробляю арбітром у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті. А ще дружина в мене працює. Сиджу в неї на шиї. Де працює - не скажу. Вона, бідна, скоро вже, мабуть, випхає мене на роботу", - сказав екс-міністр.