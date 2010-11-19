Литвин заявляє про «теракт» у ВР

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН заявляє, що у ВР вчинено «терористичні дії».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, відкриваючи сьогодні ранкове засідання парламенту, під час якого не проводилася реєстрація в електронному режимі народних депутатів, оскільки не працює системи «Рада».

За словами спікера, «позабивали гнізда для голосування».

Він звернувся до відповідних підрозділів парламенту, щоб усунути цю проблему.

Також В.ЛИТВИН закликав народних депутатів «не опускатися до печерного рівня у своїх діях». «Не треба цього робити», - попросив він.