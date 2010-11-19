Ар’єв вимагає від групи Жванії прибрати інформацію з сайту

Народний депутат України Володимир АР’ЄВ вимагає від прес-служби депутатської групи "Право вибору" видалити з сайту групи інформацію про його вступ до неї.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві В.АР’ЄВА.

«Оскільки я не належу до жодної групи, на які нині розділена наша фракція НУНС, прошу опублікувати мою коротку заяву, - зазначає депутат. - Я не приєднувався до групи "Право вибору" і не писав заяву про вступ до неї; я не міняв своїх поглядів, опозиційних до нинішньої влади. Звертаюся до всіх журналістів з проханням користуватися у цьому питанні вийнятково моєю інформацію».

Принагідно, зазначає В.АР’ЄВ, «вимагаю від прес-служби "Права вибору" видалити з сайту групи інформацію про мій вступ до неї».

Як повідомляв УНІАН, 16 листопада прес-служба депутатської групи «Право вибору» повідомила, що В.АР’ЄВ написав заяву про вступ до неї.

Депутатська група «Право вибору» була створена в червні цього року. Координатором групи було обрано Давида ЖВАНІЮ.