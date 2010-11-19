Міністр фінансів видав прогноз щодо курсу долара

Міністр фінансів України Федір ЯРОШЕНКО заявляє, що Кабінет міністрів на 2011 рік прогнозує курс гривні до долара на рівні 7,95 грн. за 1 дол.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час години запитань до уряду щодо бюджетного процесу.

Крім того, за словами Ф.ЯРОШЕНКА, згідно з прогнозами, у наступному році номінальний ВВП становитиме 1 трильйон 253 млрд. грн., реальний - 4,5 трильйони гривень.

При цьому, за словами Ф.ЯРОШЕНКА, інфляція становитиме наступного року 8,9%, а індекс цін виробників - 11,3%.

Міністр фінансів також зауважив, що, за прогнозами, фонд оплати праці становитиме 391 млрд. грн.

Довідка УНІАН. За даними Державного комітету статистики України, падіння валового внутрішнього продукту України за підсумками 2009 року становило не 15%, як повідомлялося раніше, а 15,1%, порівняно з 2008 роком.

Номінальний ВВП за 2009 рік становив 914 млрд. 720 млн. грн., тоді як раніше Держкомстат повідомляв цифру на 2 млрд. 157 млн. грн. менше – 912 млрд. 563 млн. грн. Падіння ВВП по кварталах у 2009 році, порівняно з аналогічними періодами 2008 року: у першому кварталі 2009 р. падіння ВВП становило 20,2% (раніше Держкомстат повідомляв про 20,3%), у другому кварталі – залишилося на рівні 17,8%, як повідомлялося раніше, в третьому кварталі – 16% (раніше повідомлялося про 15,9%), у четвертому кварталі – 6,8% (7%).

Зростання ВВП України за підсумками першого кварталу 2010 року проти показника аналогічного періоду 2009 року, в постійних цінах 2007 року, становило 4,8%.

Зростання за підсумками другого кварталу 2010 року проти показника за аналогічний період 2009 року (у постійних цінах 2007 року) становило 5,9%.

Зростання ВВП України за II квартал 2010 року проти I кварталу 2010 року, з урахуванням чинника сезонності, становило 3,8%.

Номінальний ВВП за другий квартал ц.р. становив 262,365 млрд. грн.