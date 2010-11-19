Яценюк: 50 нардепів встигають за 10 секунд натиснути від 6 до 10 кнопок

Народний депутат України Арсеній ЯЦЕНЮК (фракція НУ-НС) заявляє, що вчора відбулося «остаточне захоплення влади Адміністрацією Президента»

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу.

Зокрема, А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що вчора «парламентська більшість разом з Президентом прийняла рішення щодо скасування такого інституту голосування, як голосування народних депутатів через іменні бюлетені”.

Він зазначив, що в такій ситуації парламентській більшості і Президенту треба внести наступний законопроект – “про ліквідацію ВР, тому що такого зґвалтування над парламентом не було за всю історію України».

За словами А.ЯЦЕНЮКА, у зв’язку з прийняттям вчорашнього рішення тепер 50 народних депутатів можуть через голосування картками «отримати результат на табло 300 і не тільки змінити Конституцію України».

«Сьогодні вони змінять Конституцію, а завтра вони віддадуть частину території України, а післязавтра вони оголосять Україну зовсім іншою державою», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Він вимагає від голови ВР Володимира ЛИТВИНА і парламентської більшості негайно ввімкнути систему голосування «Рада», яка монтувалася, коли він (А.ЯЦЕНЮК) був головою ВР, і яка «не дає можливості одному депутатові голосувати за десятьох».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що кожен закон, який сьогодні ухвалюється в парламенті, «є фальшований, бо за нього не голосують народні депутати, оскільки за нього голосує пан ЧЕЧЕТОВ, махаючи своєю рукою, оскільки за нього голосують 50 депутатів, які встигають за 10 секунд натиснути від 6 до 10 кнопок».

«Те, що вчора відбулося, - це остаточне завершення захоплення влади Адміністрацією Президента», - наголосив А.ЯЦЕНЮК.

Він додав, що «парламент сьогодні не потрібен, депутатів можна розпускати, і на цьому, до речі, ми зекономимо серйозні бюджетні кошти».

А.ЯЦЕНЮК також зазначив, що в такій ситуації доцільно «провести одну кнопку до кабінету Президента України, і ця кнопка буде світитися на табло ВР під знаком «300».

Як повідомляв УНІАН, вчора, 18 листопада, ВР прийняла, а Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав Закон «Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України».

Даним законом передбачено скасувати норму, яка діяла раніше, про те, що за зміни до Конституції голосують відкритим голосуванням шляхом подачі іменних бюлетенів у порядку, встановленому Верховною Радою. І далі у тексті закону також знято положення, які діяли раніше щодо відкритого голосування шляхом подачі іменних бюлетенів.