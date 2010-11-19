У крісло голови облради сіла людина Литвина

Головою Волинської обласної ради обрано представника Народної партії Володимира ВОЙТОВИЧА.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Волинської облради, таке рішення ухвалили депутати ради на першій сесії шостого скликання, що розпочалася вчора, 18 листопада.

Голова обласної територіальної виборчої комісії Микола ЄВТУШИН підбив підсумки результатів місцевих виборів до облради. Депутати отримали мандати та значки.

Загалом на посаду голови ради було висунуто дві кандидатури: Анатолія ГРИЦЮКА (ВО „Батьківщина”, який очолював обласну раду попереднього скликання) та В.ВОЙТОВИЧА від Народної партії. Обидва виголосили свої програми та відповіли на запитання депутатів облради.

Після голосування голова лічильної комісії Віталій КАРПЮК повідомив, що за кандидатуру В.ВОЙТОВИЧА на посаду голови обласної ради проголосували 47 депутатів, за А.ГРИЦЮКА - 29, два депутати не підтримали жодної кандидатури, 1 бюлетень визнано не дійсним.

Обласна рада своїм рішенням затвердила протокол лічильної комісії.

У роботі сесії оголошено перерву.