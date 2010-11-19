Кільчицька: наші шляхи з Черновецьким розійшлися

Екс-заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА вважає, що Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ прийняв зручне для себе рішення, підписавши укази про звільнення Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО з посади голови Київської міської державної адміністрації і про призначення на цю посаду Олександра ПОПОВА.

Таку думку І.КІЛЬЧИЦЬКА висловила в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

"З 2004 року, коли в нас розпочалася Помаранчева революція, вона фактично закінчилася, коли Президентом став ЯНУКОВИЧ. Тільки зараз в Україні змінилася вертикаль влади, в якій Президент і прем`єр - ЮЩЕНКО і ТИМОШЕНКО, - посилали один одного", - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

На її думку, звинувачення команди Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО в зловживаннях є звичайною політичною практикою. "Коли піде ця влада, теж знайдуться ті, хто говоритиме про зловживання. І я кажу про те, що зловживання були і до цього, і за це можна відповідати. Але, можливо, той порядок у країні, який сьогодні наводиться, сприятиме тому, що про зловживання наступної влади в будь-якому місті менше говоритимуть, ніж говорять зараз", - припустила вона.

І.КІЛЬЧИЦЬКА повідомила, що час не одержувала пропозицій про призначення на державну посаду. "Поки що я розглядаю пропозиції комерційних структур", - зазначила колишній заступник голови КМДА.

У той же час, вона заявила, що зараз не підтримує контактів ні з ким із команди Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. "Я ні з ким з команди не спілкуюся. І навіть з Леонідом Михайловичем (ЧЕРНОВЕЦЬКИМ). Мене завжди з ним зв`язували тільки ділові стосунки. Я спілкуюся з дружиною, з дітьми. Адже в мене з ними дружні стосунки . Леонід Михайлович – мій учитель. Ця людина мене багато чому навчила, і багато чого для мене зробив. Але наші шляхи розійшлися. Відтоді, як у березні я пішла з мерії, ми не спілкувалися. І ні з ким з членів команди я в принципі не спілкуюся", - зазначила І.КІЛЬЧИЦЬКА.