Від Литвина вимагають порахувати депутатів у залі

Фракція “Наша Україна – Народна самооборона” звернулася до голови Верховної Ради України Володимира ЛИТВИНА з вимогою перевірити кількість присутніх у сесійній залі народних депутатів перед голосуванням за законопроект про внесення змін до Конституції, що стосуються термінів повноважень народних депутатів, Президента та місцевих рад.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила на засіданні парламенту народний депутат України Ірина ГЕРАЩЕНКО.

За її словами, оскільки йдеться про зміни до Конституції України, то необхідно, щоб народні депутати «голосували не за змахом руки народного депутата від фракції Партії регіонів», а особисто.

На переконання І.ГЕРАЩЕНКО, важливо, «щоб голосували не картки, а депутати».