В Україну прибуває Кирил
08:28, 22 листопада 2010Політика
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Глава РПЦ привезе ікону «Умиління»
Сьогодні в Україну прибуває Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ для участі в урочистостях з нагоди 75-річного ювілею Митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА.
Як повідомляє офіційний сайт Української православної церкви МПосковського патріархату, урочистості відбудуться 22-23 листопада.
Глава РПЦ привезе до України ікону Божої Матері «Умиління», перед якою у Києво-Печерській Лаврі відбудеться молебень.
Сьогодні ввечері відбудеться урочистий захід в Національній опері України.
На 23 листопада запланована Божественна літургія в Києво-Печерській Лаврі.
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