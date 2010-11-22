Дні правильної білоруської музики у Києві (прес-конференція)

25 листопада о 10.30 в УНІАН (Київ, Хрещатик, 4) відбудеться прес-конференція організаторів фестивалю «Дні правильної білоруської музики».

З 25 по 27 листопада до Києва повертається справжня слов’янська, правильна музика. Показник «правильності» - енергетика. Найпопулярніші білоруські колективи, що збирають багатотисячні зали, слов’янська «рокотека», дегустація національних страв, колорит старовинних слов’янських костюмів від «Парку Київська Русь» і Олег Скрипка в ролі DJ – складові білоруських вечорниць - у одному з найкращих клубів столиці.

Учасники прес-конференції: білоруський продюсер, генеральний продюсер проекту Олег ТИХОНОВ; виконавчий продюсер проекту, директор музичного агентства САD Євгенія СТРИЖЕВСЬКА; президент БО «Слов’янський фонд», автор проекту «Парк Київська Русь» Володимир ЯНЧЕНКО; учасник групи APPLE TEA, віртуозний білоруський піаніст Костянтин ГОРЯЧИЙ; музикант, винахідник власного стилю у Джазі (нігілістичний джаз) Сергій ПУКСТ.

Акредитація за тел. (067) 978-93-13; e-mail: mooncake18@gmail.com

Контактна особа: Марина ШЕВЧЕНКО.

