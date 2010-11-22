Тимошенко висунула ультиматум Януковичу

Лідер партії “Батьківщина” Юлія ТИМОШЕНКО переконана, що в разі відмови Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА заветувати Податковий кодекс громадяни України зберуть 3 млн. підписів для початку референдуму щодо відставки глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні під час мітингу у Києві на Майдані Незалежності.

“Наше з вами завдання - якщо вони підпишуть Податковий кодекс і Президент поставить свій підпис - нам треба діяти, не втрачаючи жодного дня. І це значить, що в той же день, як тільки Президент підпише Податковий кодекс, ми почнемо збирати підписи за дострокові вибори Президента і Верховної Ради”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона нагадала, що для проведення референдуму за народною ініціативою необхідно зібрати 3 млн. підписів, і запевнила, що її політична команда надасть усю необхідну допомогу в цьому процесі. “Якщо організовано та чітко розпочати цей процес, то мінімум півкраїни поставить свої підписи”, - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер “Батьківщини” не виключила, що влада зробить усе, аби не звертати уваги на ці підписи, але якщо українці не залишаться осторонь цього процесу, то “вони на своїх посадах не зможуть утриматися”.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що останні заяви В.ЯНУКОВИЧА та прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА свідчать про те, що вони не збираються йти на поступки підприємцям.

Лідер “Батьківщини” наголосила, що вона та її команда підтримують вимоги підприємців щодо ветування Податкового кодексу. “Ми вимагаємо ультимативно накладання вето. І це не через тиждень, і не через два, а негайно”, - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.