Луценко: ми переможемо вже цього року

Екс-міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО закликав своїх колишніх підлеглих дотримуватися законів і не чіпати людей, які протестують на Майдані Незалежності у Києві.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні, виступаючи зі сцени на Майдані Незалежності.

«Хлопці, я ніколи як міністр внутрішніх справ не кидав вас на людей. Дотримуйтесь цього і дотримуйтесь законів», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Водночас, звертаючись до учасників акції, він закликав їх прийти на Майдан не лише сьогодні, а й завтра, післязавтра і протягом інших днів, поки не буде досягнута остаточна мета.

«Ви всі самі прийшли сьогодні і повинні прийти і завтра – всі, кому не байдужа доля держави – від учителя, підприємця до військовослужбовця. Чим більше вас буде на Майдані, чим більше ви будете показувати, хто в домі господар, тим швидше ми переможемо вже у цьому році», - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО, наголосивши при цьому, що всі сподівання на Президента Віктора ЯНУКОВИЧА та його команду марні. «У них єнакієвомисліє… ЯНУКОВИЧ – голова партії найбільш багатих людей України, які не платять податки, оскільки гроші виведені в офшорні зони», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

За його словами, «ціна нинішній владі – у магазинах». «Яйця коштують вже стільки, наче АЗАРОВ торгує своїми», - наголосив Ю.ЛУЦЕНКО.

Він побажав мітингувальникам оптимізму і віри в перемогу.