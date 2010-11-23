Янукович зустрічався з Кирилом на Банковій

Патріарх Московський і всієї Русі КИРИЛ подарував Президенту України Віктору ЯНУКОВИЧУ ікону із зображенням Святого рівноапостольного князя Володимира.

Як повідомляє прес-служба Президента, це відбулось під час зустрічі глави держави із Патріархом Московським і всієї Русі КИРИЛОМ.

“Хай благовірний князь Володимир допомагає Вам у великому служінні українському народові”, – побажав патріарх В.ЯНУКОВИЧУ.

В свою чергу В.ЯНУКОВИЧ подарував патріарху КИРИЛУ картину із зображенням Свято-Успенської Святогорської Лаври.

Глава держави привітав патріарха в Україні та подякував йому за візит. “Я дуже вдячний Вам, Ваша Святість, за те, що Ви приїхали до нас на це свято – на ювілей предстоятеля Української православної церкви, Блаженнішого митрополита Київського і всієї України ВОЛОДИМИРА. Я дуже радий Вас бачити”, – сказав В.ЯНУКОВИЧ.

“Те, як Ви ставитеся до Блаженнішого митрополита ВОЛОДИМИРА, ще раз підкреслює Ваші слова, що любов іде від Бога, і Ви приїхали з відкритою душею”, – наголосив Президент України.

Глава держави також подякував патріарху КИРИЛУ за те, що він прийняв пропозицію провести зустріч в Адміністрації Президента України.

Патріарх КИРИЛ відзначив, що радий нагоді знову бути в Києві у зв’язку з ювілеєм митрополита ВОЛОДИМИРА.

“За велінням серця я приїхав, щоб в день ювілею обняти мого брата – митрополита ВОЛОДИМИРА, який всім своїм життям свідчить про те, що коли людина живе по-християнськи, то їй багато що вдається в житті”, – сказав патріарх.