У підприємців на Майдані є всього три вимоги

У підприємців на Майдані Незалежності, які мітингують проти Податкового кодексу, є всього три вимоги.

Про це заявив глава Всеукраїнської громадської організації "Союз захисту підприємництва" Сергій Доротич в ефірі телеканалу ТВі.

"Їх лише три: вето - Податковому кодексу, відставка Верховної Ради і відставка уряду", - уточнив активіст.

За його словами, вимога щодо повернення грошей з офшорних зон прозвучала на мітингу, але не була проголосована.

На думку Доротича, якщо президент все таки підпише Податковий кодекс, це може мати непередбачувані наслідки для суспільства і країни.

"Мені моторошно за таке рішення, оскільки я відчуваю напругу у суспільстві. Я спілкуюся із людьми з різних регіонів України: настрої досить радикальні, і радикальні звучать гасла", - заявив він.

"Ми насилу стримали агресивний підхід учасників акції в четвер, коли підходили до Банкової! Це було дуже важко, тому, що люди знервовані… Ми стримуємо процес, який наростає як гриб. Я боюся, що ми не втримаємо його", - заявив громадський діяч.

Коментуючи заяву прес-секретаря Миколи Азарова, Віталія Лук’яненка, про те, що мітингувальники не прийшли на зустріч із прем’єром, Доротич зауважив, що чіткого запрошення підприємці не отримували.

"Ми боїмося, що будемо втягнуті у переговорний процес, а всі зауваження конструктивні можуть бути невраховані. Ця пересторога і стримує нас від конструктивного діалогу", - заявив він.

"Ми хотіли б бути впевнені, що спочатку буде "заветований" цей закон (Податковий кодекс)", - уточнив активіст.

"Уряд готовий нас слухати, нам кажуть: "Давайте все, всі свої поправки і пропозиції! Ми все врахуємо і виправимось". У нас готові зауваження, але ми не хочемо їх подавати, а хочемо працювати над Податковим кодексом з чистого листа", - заявив Доротич.

Українська правда