Львівську облраду очолив заступник Тягнибока

Головою Львівської обласної ради сьогодні під час першого сесійного засідання було обрано представника ВО «Свобода» Олега ПАНЬКЕВИЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, О.ПАНЬКЕВИЧ був єдиною кандидатурою і за нього проголосував 71 депутат при необхідних 59 голосах.

У сесійній залі було зареєстровано 114 зі 116 депутатів.

*** О.ПАНЬКЕВИЧ народився у 1972 році у Бродах Львівської області.

У 2002 році переміг на виборах до Львівської облради. У 2005-2006 роках був головою Бродівської районної державної адміністрації. У 2006 році вдруге став депутатом Львівської облради.

О.ПАНЬКЕВИЧ є заступником голови ВО "Свобода" з питань національної пам`яті, координує роботу з депутатами місцевих рад.