Королевська тішиться, що Янукович влаштував «публічну прочуханку»

Вето Президента України – це вирок псевдореформаторам з уряду. Про це заявила Наталія КОРОЛЕВСЬКА, голова Комітету Верховної Ради України з питань промислової й регуляторної політики і підприємництва, коментуючи рішення Віктора ЯНУКОВИЧА скористатися правому вето і повернути Податковий кодекс до парламенту на доопрацювання.

Як повідомили УНІАН у прес-службі парламентського комітету, Н.КОРОЛЕВСЬКА відзначила: «Ветувати Податковий кодекс – такою була вимога підприємців, які зібралися на Майдані, аби захистити свої права. Сьогодні ми можемо святкувати першу маленьку перемогу – людям вдалося добитися реакції влади на свої вимоги. Сподіваюся, що влада зробить висновки з того, що відбулося і це буде вироком псевдореформаторам з уряду».

Голова парламентського комітету вважає, що рішення Президента показало неефективність роботи економічного блоку уряду. «Вето – це вирок неефективним менеджерам і псевдореформаторам з уряду, які півроку розповідали всій країні, який добрий Податковий кодекс вони написали. Сьогодні відбулася публічна прочуханка непрофесіоналів і пристосуванців, які підсунули депутатам сирий і корупційний документ, - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА. - Це урок майбутнім чиновникам, які повинні обов`язково його врахувати при підготовці до голосування у Верховній Раді наступних масштабних документів, таких як Трудовий і Митний кодекс».

На думку голови комітету ВР, серйозність намірів влади доведе голосування Податкового кодексу, заплановане в четвер. «Якщо влада серйозно налаштована на реформування економіки, то вето Президента не буде подолане і в нас з`явиться можливість для підготовки справді реформаторського Податкового кодексу, який буде прийнятий в 2011 році і набуде чинності в 2012 році, - вважає Н.КОРОЛЕВСЬКА. – Інакше перед народом України знову буде розіграно дешеву виставу».

Голова комітету попередила владу, що в разі подолання Верховною Радою вето Президента на Податковий кодекс, люди не мовчатимуть. «Вийшовши на Майдан у Києві і на десятки майданів по всій країні, підприємці показали, що вони не раби, люди відчули свою силу і так просто не здадуться», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.