Губернатор: не подобається, щоб відривали голову - повисмикуємо ноги
"Хай радіє опозиція, що ми так застерігаємо"
Голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій РИЖУК пояснив, що мав на увазі, коли погрожував «повідривати голови опозиції».
Як передає кореспондент УНІАН, про це С.РИЖУК заявив сьогодні у місті Баранівка на урочистостях з нагоди запуску телевізійного передавача, пояснюючи свої недавні заяви про погрози «повідривати голови опозиції».
За його словами, «опозиція має визначитись, яке місце вона займає наразі в українському суспільстві». «Якщо ми зараз новий ретранслятор побудували, то яке тут місце опозиції? Якщо ми газифікуємо села, то яке тут місце займає опозиція? Якщо ми зараз в області допомагаємо інвалідам бути повноцінними людьми, то яке, знову ж таки тут місце опозиції?" - сказав С.РИЖУК.
На його думку, «опозиція - це аж там, де є принципові, життєво важливі питання розвитку суспільства».
С.РИЖУК наголосив, що «той, хто сьогодні в певній політичній силі, яка опозиційна, але він виявив бажання бути при владі, і він прийшов у владу - його чи призначили, чи обрали, то він вже, фактично, не в опозиції, і він прийняв ту програму, яку декларував Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і уряд».
На думку С.РИЖУКА, якщо така людина не виконуватиме цю програму, то «хочеться відкрутити якщо не голову, хай буде у нього голова, може ноги йому заважають, може, танцює неправильно. Тобто, це такий грубуватий жарт, але мається на увазі елементарна дисципліна, порядок, зрозуміла позиція кожного з нас», - пояснив С.РИЖУК.
Голова Житомирської облдержадміністрації також пояснив, що не допустить ситуації, за якої кожен сільський чи селищний голова чи інший керівник органів місцевого самоврядування стане «удільним князьком» у себе в районі, місті чи селі, «торгуватиме землею, й ним змушені будуть після цього займатися правоохоронці». «Краще я такого сільського голову поставлю на місце, аніж його справді покарає прокуратура, суд і міліція», - наголосив С.РИЖУК.
За його словами, «хай радіє опозиція, що ми так застерігаємо її від помилок в тій чи іншій формі, хай і образно». «А так я кажу своїм кадрам - якщо вам не подобається, щоб відривали голови, то будемо висмикувати ноги», - підсумував С.РИЖУК.
Як повідомляв УНІАН, 29 листопада С.РИЖУК на колегії Житомирської облдержадміністрації заявив, що має намір рішуче боротися з ледарями і формальним ставленням органів місцевого самоврядування до виконання ряду соціально-економічних програм, а також обіцяв «повідривати голови опозиції».