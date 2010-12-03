Губернатор: не подобається, щоб відривали голову - повисмикуємо ноги

Голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій РИЖУК пояснив, що мав на увазі, коли погрожував «повідривати голови опозиції».

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.РИЖУК заявив сьогодні у місті Баранівка на урочистостях з нагоди запуску телевізійного передавача, пояснюючи свої недавні заяви про погрози «повідривати голови опозиції».

За його словами, «опозиція має визначитись, яке місце вона займає наразі в українському суспільстві». «Якщо ми зараз новий ретранслятор побудували, то яке тут місце опозиції? Якщо ми газифікуємо села, то яке тут місце займає опозиція? Якщо ми зараз в області допомагаємо інвалідам бути повноцінними людьми, то яке, знову ж таки тут місце опозиції?" - сказав С.РИЖУК.

На його думку, «опозиція - це аж там, де є принципові, життєво важливі питання розвитку суспільства».

С.РИЖУК наголосив, що «той, хто сьогодні в певній політичній силі, яка опозиційна, але він виявив бажання бути при владі, і він прийшов у владу - його чи призначили, чи обрали, то він вже, фактично, не в опозиції, і він прийняв ту програму, яку декларував Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ і уряд».

На думку С.РИЖУКА, якщо така людина не виконуватиме цю програму, то «хочеться відкрутити якщо не голову, хай буде у нього голова, може ноги йому заважають, може, танцює неправильно. Тобто, це такий грубуватий жарт, але мається на увазі елементарна дисципліна, порядок, зрозуміла позиція кожного з нас», - пояснив С.РИЖУК.

Голова Житомирської облдержадміністрації також пояснив, що не допустить ситуації, за якої кожен сільський чи селищний голова чи інший керівник органів місцевого самоврядування стане «удільним князьком» у себе в районі, місті чи селі, «торгуватиме землею, й ним змушені будуть після цього займатися правоохоронці». «Краще я такого сільського голову поставлю на місце, аніж його справді покарає прокуратура, суд і міліція», - наголосив С.РИЖУК.

За його словами, «хай радіє опозиція, що ми так застерігаємо її від помилок в тій чи іншій формі, хай і образно». «А так я кажу своїм кадрам - якщо вам не подобається, щоб відривали голови, то будемо висмикувати ноги», - підсумував С.РИЖУК.

Як повідомляв УНІАН, 29 листопада С.РИЖУК на колегії Житомирської облдержадміністрації заявив, що має намір рішуче боротися з ледарями і формальним ставленням органів місцевого самоврядування до виконання ряду соціально-економічних програм, а також обіцяв «повідривати голови опозиції».