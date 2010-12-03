Азаров: ви ж не бачили на Майдані представників великих підприємств

Протести підприємців не вплинули на рішення Президента Віктора ЯНУКОВИЧА ветувати Податковий кодекс.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ в ефірі програми «Велика політика з Євгеном Кисельовим» на телеканалі «Інтер».

«Я б так не ставив питання (що протести підприємців вплинули на рішення Президента ветувати Податковий кодекс - УНІАН). Ці виступи дали привід переглянути певну частину Податкового кодексу, певну частину податкової реформи, але в цілому зміст податкової реформи, а її головний зміст - це зниження податків, це створення стимулів для модернізації економіки, в цілому ідеологія цієї реформи не змінилася», - сказав М.АЗАРОВ.

Також прем`єр-міністр зазначив, що думки експертів щодо недоліків Податкового кодексу стосувалися спрощеної системи оподаткування для підприємців. «Ви ж не бачили на Майдані представників великих підприємств, фабрик, заводів, фірм, компаній - усього нашого численного бізнесу. Справа ось у чому: ми, звичайно, повинні звертати увагу не тільки на велику економіку, але повинні, безумовно, дивитися і на те, чим займаються сотні тисяч наших людей, зокрема й ті, хто торгує на ринках», - заявив М.АЗАРОВ.

Прем`єр також зізнався, що на нараді у Президента щодо необхідності ветування прийнятого Верховною Радою Податкового кодексу, він висловлювався за вето. «Як мені це не сумно», - заявив голова уряду.