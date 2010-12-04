Гриценко вимагає відставки Єжеля і Грищенка

Голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Анатолій ГРИЦЕНКО вимагає відставки міністрів оборони Михайла ЄЖЕЛЯ та закордонних справ Костянтина ГРИЩЕНКА за направлення українських миротворців до Кот-д`Івуару.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі А.ГРИЦЕНКА.

Зокрема, А.ГРИЦЕНКО нагадав, що вчора Міністерство закордонних справ розповсюдило повідомлення, в якому радить громадянам України утриматися від поїздок до Кот-д’Івуару, де загострилася безпекова ситуація, відбуваються зіткнення, є жертви, закриті всі кордони та оголошено комендантську годину.

В той же час у цій країні зараз перебуває миротворчий контингент українських Збройних сил, нагадав він.

«Ні ГРИЩЕНКО, ні ЄЖЕЛЬ, ні ЯНУКОВИЧ не мають права перетворювати Україну на таке собі «миротворче таксі за викликом», готове обслуговувати будь-які запити чиновників ООН”, - наголосив А.ГРИЦЕНКО.

Він пояснив, що ООН роками просило європейські держави направити контингенти в Кот-д’Івуар, але ці запити відхилялися.

Голова Комітету ВР з нацбезпеки назвав направлення українських солдат в цю африканську країну безвідповідальним та небезпечним за можливими наслідками.

Він також зауважив, що К.ГРИЩЕНКО з М.ЄЖЕЛЕМ не могли не знати, що ні Франція, ні Німеччина, ні Нідерланди, ні Велика Британія, ні Росія – ніхто з багатьох країн, які мають транспортні і ударні вертольоти, не давали позитивної відповіді на цей запит ООН.

«ГРИЩЕНКУ з ЄЖЕЛЕМ добре відомо, що у Кот-д`Івуар через неврегульований силовий конфлікт діють понад 40 тисяч непідконтрольних уряду збройних угруповань. Є реальна загроза життю миротворців. Там складна санітарно-епідеміологічна ситуація…», - підкреслив А.ГРИЦЕНКО.

Він заявив, що переконував опозицію не голосувати за місію у Кот-д`Івуар, але більшість переконати не зміг.

«ЧЕЧЕТОВ виконує команди ЯНУКОВИЧА. ЯНУКОВИЧА переконали ГРИЩЕНКО з ЄЖЕЛЕМ. Коло замкнулося…», - зазначив він.

На переконання А.ГРИЦЕНКА, така ситуація склалася через професійну безвідповідальність двох міністрів.

«Це – свідомий обман. За це ГРИЩЕНКО з ЄЖЕЛЕМ мають піти. Була б у них совість, ще вчора б самі написали заяви. І вибачилися б перед країною – одним повідомленням прес-служб, в стик з оголошенням тривоги у Кот-д`Івуар», - заявив А.ГРИЦЕНКО.

Як повідомлялося, 3 грудня в Кот-д`Івуарі були анульовані результати другого туру виборів Президента, на яких переміг опозиційний кандидат. У країні закрито кордони, запроваджено комендантську годину.

МЗС рекомендувало громадянам України тимчасово утриматися від поїздок до Кот-д’Івуару.