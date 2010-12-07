Магера каже, що якщо суд змусить, ЦВК дасть старт виборам до ВР

Заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій МАГЕРА заявляє, що ЦВК обов`язково виконає рішення суду у разі визнання факту бездіяльності комісії щодо оголошення початку виборчого процесу з виборів народних депутатів 27 березня 2011 року.

Про це А.МАГЕРА заявив в ексклюзивному коментарі УНІАН, коментуючи рішення, яким Київський апеляційний адміністративний суд зобов`язав суд першої інстанції — Окружний адміністративний суд столиці — розглянути по суті позов народного депутата, лідера Європейської партії України Миколи КАТЕРИНЧУКА про визнання протиправною бездіяльність Центрвиборчкому щодо ухилення від оголошення про початок виборчого процесу чергових виборів народних депутатів 27 березня 2011 року.

"Рішення суду, яке набере законної сили, підлягатиме невідкладному виконанню Центральною виборчою комісією. Якого б змісту таке судове рішення не було, воно буде підлягати виконанню. Якщо буде судове рішення, яке вступить в законну силу і зобов’яже Центральну виборчу комісію оголосити про початок виборчого процесу, таке засідання комісії буде скликано, і порядок денний буде містити питання про початок виборчого процесу", - сказав А.МАГЕРА.

Як повідомляв УНІАН, Центральна виборча комісія 22 листопада не змогла ухвалити постанову про встановлення дати парламентських виборів 27 березня 2011 року та про початок виборчої кампанії з 27 листопада 2010 року. З 11 членів ЦВК за ухвалення такої постанови проголосували четверо, а семеро утрималися.

23 листопада М.КАТЕРИНЧУК подав в Окружний адмінсуд Києва позов про визнання протиправною бездіяльність Центральної виборчої комісії щодо оголошення парламентських виборів у березні 2011 року. М.КАТЕРИНЧУК у своїй позовній заяві просив суд зобов’язати ЦВК оголосити про початок виборчої кампанії.

Окружний адмінсуд відмовив М.КАТЕРИНЧУКУ у провадженні у цій справі.

Київський апеляційний адміністративний суд сьогодні, 7 грудня, задовольнив апеляційну скаргу М.КАТЕРИНЧУКА та скасував ухвалу Окружного адмінсуду м. Києва від 24 листопада 2010 року щодо повернення йому позовної заяви про визнання протиправною бездіяльність ЦВК щодо ухилення від оголошення про початок кампанії з чергових парламентських виборів 27 березня 2011 року.