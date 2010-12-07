ЦВК розпустила Білоцерківський міськвиборчком

Центральна виборча комісія на підставі рішення Київського окружного адміністративного суду достроково припинила повноваження всього складу Білоцерківської міської виборчої комісії.

Як повідомили УНІАН у Відділі взаємодії із ЗМІ Секретаріату ЦВК, таке рішення ухвалено сьогодні на засіданні комісії, яке провів заступник голови Комісії Андрій МАГЕРА.

Одночасно ЦВК скасувала рішення Білоцерківської міської виборчої комісії Київської області про уточнення підсумків виборів до Білоцерківської міськради, про проведення першого пленарного засідання першої сесії міськради, а також про реєстрацію новообраних депутатів.

Як зазначається у повідомленні, ЦВК при ухваленні такого рішення керувалося постановами Київського окружного адміністративного суду, якими визнано нечинними протоколи цієї комісії від 5 листопада 2010 року про підсумки голосування в багатомандатному виборчому окрузі з виборів депутатів до Білоцерківської міської ради та про результати виборів до Білоцерківської міської ради, постанову від 5 листопада 2010 року № 51 "Про результати голосування і підсумки виборів".

"Наявна в Комісії інформація дає підстави констатувати систематичні та грубі порушення Білоцерківською виборчою комісією положень Конституції України і Закону через нехтування членами комісії своїми обов’язками", - йдеться у повідомленні ЦВК.

Встановлені судом факти порушення вимог Закону Білоцерківською міською виборчою комісією, внаслідок яких було викривлено результати виборів до Білоцерківської міської ради Київської області та спотворено волевиявлення виборців, свідчать про неможливість виконання своїх обов’язків щодо належної організації підготовки і проведення місцевих виборів чинним складом комісії.