Медіа-профспілка: керівництво СТБ тисне на журналіста Пашаєва

Київська незалежна медіа-профспілка вважає незаконними дії керівництва телеканалу СТБ з переведення журналіста, голови профспілки “Медіа-фронт” Османа ПАШАЄВА на посаду, що не відповідає його професії.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської незалежної медіа-профспілки.

"Кваліфікованого журналіста Османа ПАШАЄВА перевели на посаду, яка не відповідає його професії. Цілком очевидно, що за таким рішенням стоїть прагнення керівництва СТБ розправитися з активістом антицензурного руху. Прагнення Османа відстояти свої права призводить до скандалу, який вже привертає увагу не лише української, але і міжнародної громадськості", - йдеться у повідомленні профспілки.

Київська незалежна медіа-профспілка закликає керівництво СТБ припинити незаконні дії щодо О.ПАШАЄВА та не перетворювати Україну на посміховисько в очах всього цивілізованого світу. У профспілці нагадали, що саме журналістські протести "свого часу призвели до Помаранчевої революції".

"Такі дії начальників СТБ цілком відповідають загальнодержавній політиці на згортання свободи слова. Політичне керівництво держави здійснює тиск на власників засобів масової інформації, а ті через менеджмент ЗМІ тиснуть на журналістів, примушуючи їх висвітлювати події під вигідним для влади кутом зору", - вважають у Київській незалежній медіа-профспілці.