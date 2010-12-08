У ГПУ кажуть, що адвокат вдови Гонгадзе сама винна

У Генеральній прокуратурі України запевняють, що виконали усі вимоги Кримінально-процесуального кодексу у кримінальній справі за обвинуваченням екс-генерала МВС Олексія ПУКАЧА у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, адвокат Мирослави ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО була вчасно поінформована про закінчення розслідування справи і про те, що може почати ознайомлюватися з матеріалами справи, але вона невчасно поінформувала Генпрокуратуру про свої наміри, через що матеріали справи було вирішено передати для ознайомлення обвинуваченому.

Як повідомляв УНІАН, 6 грудня прес-служба Генпрокуратури повідомила, що Головне управління з розслідування особливо важливих справ завершило розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням екс-генерала О.ПУКАЧА у скоєнні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 365, ч. З ст. 364 Кримінального кодексу України і ч. 3 ст. 166 та п.п. «в», «і» ст. 93 Кримінального кодексу України 1960 року.

Досудовим слідством встановлено, що в ніч на 17 вересня 2000 року О.ПУКАЧ, діючи за вказівкою тодішнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка та інших посадових осіб, вчинив умисне вбивство журналіста Г.Гонгадзе за попередньою змовою групою осіб, у зв`язку з виконанням потерпілим громадських та журналістських обов`язків.

30 листопада 2010 року кримінальна справа за обвинуваченням О.ПУКАЧА у частині доведеного обвинувачення, виділена для направлення до суду. Разом з нею до суду будуть направлені матеріали щодо колишнього міністра внутрішніх справ Ю.Кравченка про відмову в порушенні проти нього кримінальної справи як померлого.

7 грудня адвокат М.ГОНГАДЗЕ В.ТЕЛИЧЕНКО заявила, що Генеральна прокуратура відмовила їй та журналісту Олексію ПОДОЛЬСЬКОМУ, якого разом із Г.Гонгадзе визнано потерпілим у справі, в ознайомленні з матеріалами “справи О.ПУКАЧА”.