«Свобода»: суд за 2 хвилини виправдав Януковича у справі про Голодомор

Апеляційний суд міста Києва відмовив Володимиру ВОЛОСЮКУ у задоволенні апеляційної скарги на рішення Печерського районного суду столиці щодо заперечення Президентом України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ Голодомору як геноциду українського народу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВО "Свобода", таке рішення було ухвалене сьогодні.

"Під час засідання суд практично не давав можливості Володимиру ВОЛОСЮКУ давати пояснення по справі, заявляти клопотання та аргументувати свою позицію, а судові дебати взагалі обмежив 2 хвилинами. Лише після зауваження представника позивача, заступника голови Всеукраїнського об’єднання "Свобода" Андрія МОХНИКА про те, що суд позбавив позивача та його представників права подавати клопотання та після неодноразових наполягань, суд "зглянувся" і надав можливість ВОЛОСЮКУ та його представникам зачитати свої клопотання, які практично не задовольнив", - заявили у “ВО "Свобода".

Представники “Свободи” також звертають увагу на те, що під час судового засідання кожен суддя із колегії, особливо головуюча "постійно підганяли позивача та його представників, перебивали, суттєво обмежували виступи в часі, по суті позбавляючи сторону позивача гарантованих процесуальних прав, і врешті оголосили рішення про виправдання ЯНУКОВИЧА, яке колегія суддів ухвалювала в нарадчій кімнаті впродовж двох хвилин".

"Показовим є й те, що ухвалення рішення тривало менше двох хвилин. Судді так поспішали, що навіть не приховували, що рішення ухвалене і написане не в нарадчій кімнаті, а на вулиці Банковій. В Україні існує повністю збанкрутіла судова система, яка обслуговує українофобську владу. Виправдання ЯНУКОВИЧА у справі про заперечення Голодомору як геноциду йде в одному ряду із наступом українофобського режиму на Інститут національної пам’яті, переписуванням табачніками підручників на московський зразок, приниженням української нації та позбавленням її пам’яті. Проте вони мають пам’ятати, що рано чи пізно за українофобію прийдеться відповідати", – заявив за результатами судового розгляду представник позивача, заступник голови Всеукраїнського об’єднання "Свобода" А.МОХНИК.