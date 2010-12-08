Wikileaks: у США є докази, що Україна брехала про зброю з «Фаїни»

США вважають, що Україна везла зброю до Південного Судану на судні Фаїна, яке було захоплено піратами в 2008 році.

Про це йдеться в депеші від 11 вересня 2009 року, складеному за результатами зустрічі заступника першого помічника Держсекретаря США Вана Діпена з українською стороною, текст якого наводить Wikileaks.

Як відомо, Україна завжди відкидала будь-які звинувачення у продажі зброї Південному Судану, який США вважають терористичною країною.

За текстом депеші, американський урядовець Діпен зустрічався з заступником гендиректора "Укрспецекспорту" Валерієм Лисенком та директором департаменту контролю над озброєнням та військово-технічного співробітництва МЗС Олександром Никоненком.

В документі зазначається, що під час розмови з Лисенком, який відкидав звинувачення про продаж зброї Судану Діпен "був вимушений" показати зображення з супутника.

Вони свідчили, що "танки Т-72 були вивантажені у Кенії, транспортовані до відстійників на залізниці для подальшого переведення, та остаточно до Південного Судану".

"Ця інформація викликала у української сторони сум`яття", - додається в документі.

Після цього Діпен додав, що кожна країна має суверенне право на експортну політику, але "неправда – це не те, чого США могли очікувати від стратегічного партнера".

В свою чергу Лисенко повідомив, що Україна вивчить цю інформацію, та знову наголосив, що Україна має відносини лише з Кенією, та не мала жодних стосунків із Південним Суданом.

Водночас він додав, що Україна не може нести відповідальність за дії третьої країни.

Як відомо, судно Фаїна з танками на борту була захоплена у вересні 2008 року. В жовтні 2008 року з`явилась інформація про те, що зброя призначена для Південного Судану, хоча Україна наполягала, що зброя призначається для Кенії.

Українська правда