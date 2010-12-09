Банковій не подобаються рішення Конституційного суду

Конституційний суд - інституція, робота якої не подобається нікому.

Про це заявила перший заступник глава адміністрації президента, представник президента в Конституційному суді Олена Лукаш в ефірі 5 каналу.

На запитання, невже адміністрації президента не подобається його робота, вона зазначила: "Можливо внутрішньо і так".

"Наприклад, на тому тижні і Кабмін, і адміністрація президента з задоволенням ознайомилася з рішенням Конституційного суду, щодо неконституційності закону про бюджет. Того закону, який ухвалював діючий парламент", - розповіла чиновник.

"Це неприємно? Безумовно. Це рішення проти влади? Абсолютно точно. Але ми сприйняли це рішення, збираємося його виконувати", - уточнила Лукаш.

"В даному випадку то опозиція, то влада незадоволені рішенням Конституційного суду. І це добре. Було б погано, якщо б хоча б одна сторона була задоволена такою роботою. Це означало б що рішення виноситься упереджено", - вважає перший заступник глава адміністрації.

Українська правда