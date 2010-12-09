У скандалі з Донецьким університетом замішані Табачник і син Януковича?

Екс-ректор Донецького національного університету, академік Академії наук України, Герой України Володимир ШЕВЧЕНКО заявляє, що зняв свою кандидатуру з виборів ректора через непрямі погрози на свою адресу.

В інтерв`ю кореспонденту УНІАН В.ШЕВЧЕНКО повідомив, що, подавши 1 грудня у Міністерство освіти і науки України документи для участі в конкурсі на посаду ректора університету, вже 6 грудня був змушений зняти свою кандидатуру. За його словами, з боку Міносвіти і з боку Донецької облдержадміністрації він став одержувати телефонні дзвінки з вимогами відмовитися від участі в конкурсі, який було оголошено 23 листопада.

В.ШЕВЧЕНКО переконаний, що у Міносвіти є свій ставленик на цю посаду - декан обліково-фінансового факультету ДонНУ Петро ЄГОРОВ, який за розпорядженням міністра Дмитра ТАБАЧНИКА з 23 вересня обіймає посаду в.о. ректора і також бере участь у конкурсі.

Як вважає В.ШЕВЧЕНКО, лобіювання владою кандидатури П.ЄГОРОВА пов`язане з проектом будівництва на території університету 24-поверхової будівлі, для реалізації чого потрібно буде ліквідувати спортивний майданчик і знести будівлю філологічного факультету, яка є пам`яткою архітектури та історії.

Академік нагадав, що у будівлі філфаку вчився поет, Герой України Василь Стус, і там «навіть є аудиторія його імені, а на фасаді - меморіальна табличка».

В.ШЕВЧЕНКО нагадав, що під час свого ректорства активно перешкоджав планам використання університетської землі для бізнес-інтересів і, зокрема, планам з будівництва хмарочосу на території університету.

У свою чергу, П.ЄГОРОВ, за словами В.ШЕВЧЕНКА, у своїй передвиборній агітації як базовий аргумент використовує план будівництва 24-поверхової будівлі на місці будівлі філфаку. Про це він заявляв 1 грудня, виступаючи перед колективом викладачів і студентів економіко-правового факультету, демонструючи рисунки проекту, відзначив екс-ректор.

П.ЄГОРОВ, за словами В.ШЕВЧЕНКА, мотивував необхідність цього будівництва тим, що будівля філфаку стара, і тим, що нова 24-поверхова будівля обійдеться вузу безкоштовно. За його словами, від університету зовсім не потрібно грошей на будівництво, кошти необхідні лише на внутрішнє обладнання і меблі.

В.ШЕВЧЕНКО заявив, що не вірить в безкорисливу допомогу з боку інвесторів будівництва, і вважає, що тут замішані «великі бізнес-інтереси», пов`язані із землею університету, розташованою в самому центрі Донецька. «Це просто профанація, з моєї точки зору, нічим не підкріплена. А де у нас знайдеться такий бізнесмен, який віддасть 40 мільйонів на те, щоб це будувати? Ніхто з бізнесменів за «дурняк» нічого робити не буде. Тим більше, наш бізнесмен, український. Якщо на Заході це традиція – віддавати гроші на освіту, будувати корпуси, бібліотеки і таке інше, то у нас такого немає», - підкреслив В.ШЕВЧЕНКО.

Як стало відомо УНІАН, згідно з проектом, представленому П.ЄГОРОВИМ, планована будівля є копією двох інших будівель, споруджених у Донецьку - бізнес-центрів «Столичний» і «Північний». Обидві ці будівлі споруджувалися на замовлення корпорації «Менеджмент Ассетс Компані» («МАКО»), президентом якої є Олександр ЯНУКОВИЧ - старший син Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА.

Як повідомляє сайт «Обком», ще один кандидат на посаду ректора ДонНУ (після зняття В.ШЕВЧЕНКОМ своєї кандидатури залишилися два кандидати), завідувач кафедрою економічної кібернетики Юрій ЛИСЕНКО також вважає, що Міністерство освіти вже визначилося зі своїм кандидатом, і «будь-який інший претендент, зокрема він, вельми не бажаний». Цим, за словами Ю.ЛИСЕНКА, пояснюється необґрунтований поспіх у проведенні виборів.

«Вчора мені стало відомо про нову дату майже випадково, - повідомив Ю.ЛИСЕНКО. – Я міг би і не дізнатися про них, чесно кажучи. Мені подзвонили і повідомили мало не підпільно про те, що вибори переносяться з 15 на 10 грудня. І ця квапливість дивує. Я навіть не встиг розпочати свою передвиборну кампанію, яку ЄГОРОВ розпочав ще до оголошення конкурсу. Говорилося, що це спілкування з колективом, але фактично там звучала його передвиборна програма».

Агентство УНІАН звернулося за коментарями щодо заяв В.ШЕВЧЕНКА до прес-служб Міносвіти і Донецької облдержадміністрації, і на даний час чекає відповіді.

Як повідомляв УНІАН, 29 липня міністр науки і освіти Д.ТАБАЧНИК, не одержавши від ректора ДонНУ В.ШЕВЧЕНКА добровільної згоди на залишання з посади, звільнив його своїм наказом.

В.о. ректора було призначено проректора Андрія КУЧКА, але 23 вересня його було також звільнено з посади і на його місце призначено П.ЄГОРОВА.

23 листопада було оголошено конкурс на посаду ректора ДонНУ. Термін подачі документів закінчився 6 грудня, а сам конкурс призначено на 10 грудня.