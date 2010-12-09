Наша Україна - про скандал з Нобелем: Україна мавпує Росію

Відмова від участі у церемонії вручення Нобелівської премії миру шкодить міжнародному іміджу України, йдеться у переданій агентству УНІАН заяві партії «Наша Україна».

“Наша Україна” вимагає негайно переглянути рішення нинішнього керівництва України щодо ігнорування церемонії вручення Нобелівської премії миру цьогорічному лауреату – китайському дисиденту ЛЮ Сяобо.

“Грубо відкинувши запрошення на церемонію, Україна опинилася в компанії таких країн, як Колумбія, Пакистан, Ірак, Іран, Афганістан, Венесуела, Філіппіни, Судан, Куба, Марокко та інших, які з різних причин воліють закривати очі на порушення прав людини у Китаї та інших країнах”, - йдеться в заяві.

На думку партії, цим самим Україна “продемонструвала всьому світу свої істинні пріоритети у зовнішній політиці – відмова від курсу на європейську інтеграцію, мавпування в усьому позиції північно-східного сусіда. Показово, що й причину ігнорування вручення премії миру український МЗС пояснив так само, як і російський – «технічними причинами», тобто начебто необхідністю послові перебувати деінде”.

“Такою відвертою і недалекоглядною брехнею Україна може зруйнувати свій міжнародний імідж та добросусідські відносини зі своїми європейськими партнерами. Примарну вигоду від угодовського підігрування України Росії та Китаю може повністю перекреслити реальна шкода для репутації України”, - наголошують у “Нашій Україні”.

Партія переконана, що Україна своєю участю у Нобелівській церемонії має чітко показати Європейському Союзу те, що поділяє і підтримує демократичні і загальнолюдські цінності, які лежать в основі об’єднання в Європейську спільноту, і цим вона не на словах, а справою доведе, що гідна стати повноправним, передбачуваним і надійним союзником у об’єднаній Європі.