В АП кажуть, що Янукович збирається розігнати половину міністерств

У рамках проведення реформи влади Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ пропонує удвічі скоротити кількість міністерств та відомств.

Про це кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Адміністрації Президента.

У рамках ініціатив глави держави також передбачено скорочення на третину кількості державних службовців, які працюють у центральних органах державної влади.

За словами співрозмовника агентства, також пропонується на 50% скоротити секретаріат Кабінету міністрів.