Азаров: другим етапом буде реформа місцевих адміністрацій

Другим етапом адміністративної реформи буде реформування місцевих органів влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив учора на брифінгу прем`єр-міністр України Микола АЗАРОВ.

«Безумовно, адміністративна реформа приведе до економії державних коштів. І, як ви знаєте, ми на мільярд вже скоротили витрати на адміністративно-управлінський апарат. Це тільки цього року. Наступного року економія буде, природно, ще більше. Але головний сенс адміністративної реформи полягає зовсім або не стільки в економії коштів, скільки у підвищенні ефективності управління», - сказав М.АЗАРОВ.

За його словами, існуюча система управління в Україні нікого не задовольняє, і її необхідно змінювати. «Ми зробили рішучий крок шляхом, перш за все, спрощення, тому що будь-яке спрощення завжди сприяє підвищенню ефективності і якості управління, поліпшенню логістики ухвалення рішень, усуненню дублюючих ланок, тих ланок, які штучно гальмували проходження рішень», - сказав прем`єр-міністр.

За його словами, дев`ять місяців роботи уряду показали слабкі місця в управлінні. Саме цей досвід і закладений в основу проведення адмінреформи. «Це тільки перший етап. Другим етапом піде, безумовно, реформа місцевих адміністрацій. Важливо, щоб держава і місцеві адміністрації добре організовували роботу і надавали людям якісні адміністративні послуги. У цьому сенс реформи», - зазначив прем`єр-міністр.

Як повідомляв УНІАН, 9 грудня Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ підписав указ про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади.