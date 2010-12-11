Костенко очікує об'єднання правих партій в лютому-квітні

Українська народна партія пропонує партіям правого спрямування об`єднатися в єдину політичну силу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на брифінгу голова УНП Юрій КОСТЕНКО.

«Ми за те, щоб об`єднати близькі за ідеєю політичні сили. Це дає набагато кращий електоральний ефект. Результат такого об`єднання, як на мене, повинен дати країні нову якість української політики. Тому що все, що не відбулося в Україні, це тому, що не було правої політичної сили, правої більшості і правого уряду», - сказав Ю.КОСТЕНКО.

Він зазначив, що його партія веде переговори з тими партіями, які можуть бути «партнером по ідеологічній боротьбі», зокрема, це «Наша Україна», «За Україну!» В`ячеслава КИРИЛЕНКА.

За словами Ю.КОСТЕНКА, він не виключає таких переговорів і з Народним Рухом України, незважаючи на те, що ця політична сила зараз зблизилась із БЮТ.

Відповідаючи на запитання, коли він очікує такого об`єднання, Ю.КОСТЕНКО сказав: «Реалістично, я думаю, це може відбутися в лютому-квітні наступного року, коли стане зрозуміло остаточно, що (парламентські) вибори 2011 року не відбудуться. Тоді є час для того, щоб цю об`єднану політичну силу не просто формально об`єднати, але й донести до людей ті ідеї й ті наші політичні плани, за допомогою яких ми хочемо змінити життя в Україні».

Водночас він наголосив, що в УНП ще немає однозначної позиції з цього приводу.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві проходить XІІ з`їзд Української народної партії.