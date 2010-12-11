Наливайченко про СНД, міфи, Кравчука та можливість спитати себе

Голова політради «Нашої України» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО вважає, що СНД на сьогодні є неефективною бюрократичною структурою.

Про це він наголосив у програмі «Велика політика» на «Інтері».

«Це нагадує такий собі обком партії, який років десять тому забули, у якому сидять літні люди і не знають чим себе зайняти», - констатував В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Водночас він зауважив, що варто віддати належне першому президентові України і визнати, що свого часу «це дійсно був механізм з тим, щоб розійшлися незалежні держави, а господарчий комплекс, який тоді існував, працював в інтересах людей, щоб не зупинилися механізми життєпостачання і транспорт».

«Але зараз для України слід раз і назавжди визнати: міфи про те, що відтвориться СРСР, або СНД зможе існувати як Європейський Союз, не справджуються», - наголосив голова політради «Нашої України».

Другий міф, за його словами, – про те, що нібито багато українців підтримують СНД. «Важливо запитати у себе самих – для українського ринку, для українських виробників, великих підприємств – що додала ця структура? Чи заіснував ринок на основі СНД? Зони вільної торгівлі де-факто досі немає», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він зауважив – головне у подібних структурах - це спільні союзні території для збуту продукції. В.НАЛИВАЙЧЕНКО нагадав, що ЄС свого часу починався із союзу вугілля та сталі. Натомість між Україною і Росією зараз не функціонує навіть енергетичний союз, що пропонувався з 1999 року. «Енергетичний ринок означає доступ до родовищ, доступ до транзиту, єдину політику й тарифи. Натомість зараз Російською Федерацією виставляється ціна на енергоносії, вигідна виключно РФ», - підкреслив голова політради «Нашої України».