Медведєв: усі незаконні акції в Росії мають бути припинені

Усі незаконні акції в Росії мають бути припинені.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ, коментуючи безлади на Манежній площі в Москві.

«Усі громадські заходи – мітинги, демонстрації повинні проходити у суворій відповідності із законом. Незаконні заходи, які б вони не були, аби уникнути насильства й скоєння інших злочинів мають бути припинені», - заявив Д.МЕДВЕДЄВ.

За його словами, нещодавні події в Москві, погроми, напади на людей мають бути кваліфіковані як злочини, а особи, які їх скоїли, - понести покарання.

«Особливо небезпечним є здійснення дій, що спрямовані на збудження ненависті й ворожнечі за принципами раси, національності або релігії. Такі дії загрожують стійкості держави», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Він підкреслив, що в ході протидії таким вчинкам і діям міліція може і зобов`язана вживати всі повноваження й заходи, встановлені законом. «Підкреслюю - будь-які законні, необхідні й достатні заходи. Бардаку на вулицях і в громадських місцях бути не повинно», - сказав Президент Росії.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня в центрі Москви, на Манежній площі, було побито декілька вихідців із Кавказу та Середньої Азії. Пізніше там відбулися масові зіткнення зі ЗМОП. В результаті затримано 65 осіб, травми різного ступеня тяжкості отримали понад 30 осіб. Медична допомога також знадобилася восьми міліціонерам.