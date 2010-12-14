Яценюк: лікування одного урядовця коштує як лікування 4026 громадян

Влада безсистемно проводить реформи.

Про це народний депутат України, лідер політичної партії «Фронт Змін» Арсеній ЯЦЕНЮК заявив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Як повідомили УНІАН у прес-службі “Фронту Змін”, А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що завдання адміністративної реформи – не просто скоротити кількість чиновників, а зробити максимально доступними для всіх людей державні послуги та змінити ставлення чиновника до людини.

“Але в Україні адмінреформа цю функцію не виконує”, - вважає він.

За словами А.ЯЦЕНЮКА, в Україні на тисячу громадян припадає 8 чиновників, у той час як у США – удвічі менше, а в сусідній Польщі - три чиновники на тисячу поляків. Він підкреслив, що така кількість чиновників не покращує життя громадян в Україні, адже вони не виконують свої функції, й останні укази Президента України про зміни в системі державної влади не вирішують цю проблему. “Тому що це не реформа – це переділ грошей, ресурсів, влади і перерозподіл тих людей, які наближені чи віддалені від Президента”, - переконаний лідер «Фронту Змін».

А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що влада проводить реформи безсистемно. За його словами, черговим свідченням цього є те, що в проекті державного бюджету на 2011 рік передбачено кошти на ті міністерства, які вже скасовані указами Президента. «Йдеться про мільярдні витрати. Про які реформи тут говорити, якщо уряд навіть не може порахувати державні витрати?», - додав він.

Лідер «Фронту Змін» зазначив, що проект бюджету на наступний рік суперечить деклараціям влади про те, що метою адміністративної реформи є скорочення витрат на утримання державного апарату. «Витрати на Президента України і на Державне управління справами у 2009 році становили 817 млн. грн., 2010-го - 947 млн. грн., після цієї «реформи» на утримання Президента і його адміністрації передбачено - 1 млрд. 344 млн. грн., тобто удвічі більше, ніж два роки тому», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

За його словами, Генпрокуратурі України минулого року було виділено фінансування у сумі 900 млн. грн., у 2010 р. - 1 млрд. 200 млн. грн., на 2011 рік - 2,2 млрд. грн.

Депутат також зазначив, що за проектом бюджету-2011, лікування одного члена уряду обходитиметься країні в суму, яка передбачена на лікування 4026 громадян України.

Крім того, А.ЯЦЕНЮК підкреслив, що витрати на утримання резиденцій і мисливських господарств високопосадовців збільшено у проекті бюджету країни на наступний рік на 50%. За його словами, зросли також витрати на перевезення вищих державних керівників: якщо у бюджеті-2009 на ці витрати було виділено 96 млн. грн., у 2010 р. – 125 млн. грн., то у проекті держбюджету на 2011 рік передбачено 190 млн. грн.

«Це в країні, де 70% населення живе на 1 тисячу гривень на місяць. Тому я дам владі тільки одну відповідь: я вам не вірю. Ви - не за реформи. Ви - тільки за себе», - заявив А.ЯЦЕНЮК.

Він переконаний, що Україні дуже потрібні справжні реформи. “І результатом будь-якої реформи сьогодні має стати те, щоб влада почала працювати на людей”, - додав депутат.

Він підкреслив, що в Україні необхідно провести реформи у сфері медицини та освіти, тому що “сьогоднішня освітня система перетворилася на станок з друкування дипломів і витягування грошей із людей”.

А.ЯЦЕНЮК наголосив, що нинішнє керівництво країни, сконцентрувавши всю владу в своїх руках, має для проведення реформ усі можливості. За його словами, влада не отримала “тільки одного – довіри людей”. “Якщо до вас немає довіри – ви не проведете жодної реформи. Чому немає довіри? Тому що влада повинна почати з себе. Перестаньте літати чартерами, купувати броньовики, жити на державних дачах і розкрадати країну. Займіться справжніми реформами», - закликав А.ЯЦЕНЮК.